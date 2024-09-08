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Танкисты группировки войск «Запад» показали мастерство на полигоне

После выполнения задач на линии боевого соприкосновения бойцы прибывают на отдых в тыловой район, где для них созданы все бытовые условия.
Елена Сивонен 2024-09-08 16:52:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Танкисты группировки войск «Запад» провели учения в тыловой зоне СВО. За их тренировками наблюдала корреспондент «Звезды».

Боевой расчет по команде открывает огонь. Звучит выстрел, второй, третий. В степи пыль стоит столбом. Но как только оседает, экипаж понимает, что нареканий к технике нет. На 2 тысячи метров все попадания - точно по мишени.

«Машина хорошая, быстрая, шустрая, недостатков нет. Главное - обслуживать ее, смотреть все вовремя, менять», - рассказывает механик-водитель с позывным «Улитка». 

Свой Т-80БВ танкисты называют боевым трудягой. Машина с ними уже год без малого. Работает каждый день: подавляет точки противника, прикрывает пехоту своим огнем, обеспечивая ее продвижение вглубь обороны ВСУ.

«В основном сейчас работаем как артиллерия, с закрытых огневых позиций. Потому что на переднем крае выйти на прямую наводку очень тяжело. Дронов невероятное количество, и танки могут не вернуться. Поэтому руководство старается нас беречь и как артиллерию использует», - говорит командир танкового взвода с позывным «Старый».

«Старый» горд командовать взводом батальона, который носит название «Прорыв» - за то, что у его танкистов нет невыполнимых задач. 

Температура воздуха +32 градуса и выше. Очень жарко на улице, по дороге еще и пыльно. Но танкисты группировки войск «Запад» продолжают свою работу, уверяя, что готовы выполнить любую поставленную задачу.

Это - кадры работы сослуживцев «Старого». Так они уничтожили, а на языке танкистов - разобрали, укрепрайон с целой сетью окопов в полный рост, соединенных траншеей. Там были закрытые огневые позиции, оттуда противник вел обстрел, не давая нашим бойцам шага вперед ступить. За выполнение боевой задачи командир танка с позывным «Мутный» получил Орден мужества. А наводчик и механик-водитель - медали «За отвагу». 

После выполнения задач на линии боевого соприкосновения бойцы группировки войск «Запад» прибывают на отдых в тыловой район, где созданы все условия. Есть прачечная и швейная мастерская, храмовый комплекс под землей, медицинский пункт. А еще - настоящая цирюльня, парикмахерская. 

Антураж как в лучшем барбершопе. Заправляет тут «Койот». Он по штату водитель, по совместительству - парикмахер. Хотя и самоучка, но наряду с боксом и полубоксом модельные стрижки в стиле Fade, например, ему тоже под силу. 

«Солдат должен быть не только сильным и мужественным, но и красивым», - рассказывает «Койот». 

Вечером баня на березовых дровах. Настоящая, русская. Парилка с дубовыми вениками, а после обязательно чай. Одним словом, настоящий спа-комплекс. И расслабит, и оздоровит. 

«Порой просятся по второму, по третьему разу, потому что элементарно они смывают усталость, так сказать», - рассказывает дежурный по бане с позывным «Ворон».

Этот тыловой район - один из самых больших в зоне ответственности группировки войск «Запад». Его площадь - без малого 15 тысяч квадратных метров, и он продолжает расти. В планах - открыть спортзал и, пока позволяет погода, построить дополнительные блиндажи для комфортного отдыха бойцов с передовой, в том числе танкистов батальона «Прорыв».

После недели-двух восстановления экипаж снова берет курс на линию боевого соприкосновения. Едет отбрасывать противника как можно дальше. Такова цель, от которой эти парни точно не отступят. 

#армия #учения #танкисты #полигон #баня #тыловой район #группировка войск запад
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