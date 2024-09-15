Более 150 военных полицейских прошли переподготовку с учетом опыта СВО

В Учебном центре военной полиции ВС РФ во Владикавказе для подготовки к командировке в зону проведения спецоперации переобучение прошли более 150 военнослужащих по контракту.

В программу их подготовки внесли детально проанализированный опыт боевых действий подразделениями военной полиции и выполнения ими специальных задач в зоне СВО.

Во время обучения будущие военные полицейские освоили, как противодействовать беспилотной авиации противника и диверсионным группам, как обеспечивать безопасность автоколонн в движении, а также инженерную подготовку и тактическую медицину.

На объектах учебно-материальной базы Центра, применяя вооружение, военную и специальную технику, находясь в условиях, максимально приближенных к боевым, будущие военные полицейские тренируются искать схроны с оружием и боеприпасами условного противника.

В реальных условиях зоны спецоперации военная полиция, взаимодействуя с другими правоохранительными структурами, пресекает незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых и других запрещенных предметов и веществ. Также им приходится задерживать подозрительных лиц и помогать местному населению, поддерживая общественный порядок.

Кроме того, военные автоинспекторы обеспечивают безопасность передвижения воинских колонн в районах специальной военной операции, пресекая нарушение порядка использования транспортных средств ВС РФ и правил дорожного движения военными водителями.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.