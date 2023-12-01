Круглосуточная готовность: как работает военная полиция в зоне СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Штурм города. Военная полиция прорывается в населенный пункт. Огонь по «противнику». Пока это только тренировка бойцов Центрального военного округа (ЦВО). Сценарий известен заранее, но ситуация максимально приближена к боевой.

«Неприятель» занял две позиции. Задача военной полиции - скрытно подойти вплотную к «врагу» и уничтожить его. Группы делятся по два человека. Первые - штурмуют условный населенный пункт, а вторая боевая двойка прикрывает тыл.

На полигон военнослужащие приезжают практически сразу после боевого дежурства. Готовятся к возникновению нештатных ситуаций.

«Учитывая этот опыт, мы пытаемся создать ситуации, которые наиболее часто могут происходить при выполнении боевых задач. Чтобы военнослужащие набирались опыта, не терялись при выполнении задач, мы прорабатываем на полигоне данные задачи», - рассказал командир сводного отряда военной полиции ЦВО с позывным «Алтай».

Чаще всего военных полицейских можно увидеть при патрулировании города и на стационарных постах. Они проводят адресные проверки домов, поддерживают правопорядок и дисциплину среди военнослужащих.

«Ездим, где стоят лагеря, полигоны, выстраиваются патрули, мы ездим проверяем. Бывают выезды на передовые. Там тоже что-то случается, выезжаем. Также ездим за военнослужащими пленными, забираем там их и уже отвозим в другие места», - поделился инспектор-водитель с позывным «Ростов».

За один из таких выездов боец с позывным «Ростов» получил медаль «За отвагу». Про свой подвиг рассказывает скромно.

«Опасно то, что ночью ездим без фар, осторожно. Если колонны, едем строго по их следам, потому что никуда не заезжаем, ни на обочину. Потому что может быть заминировано», - сказал инспектор-водитель с позывным «Ростов».

Награждение военнослужащих прошло в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Медали вручили и военным автоинспекторам. Их задача - регулировать движение на дорогах, проверять документы, сверять их с базой данных и сопровождать колонны военной техники. Как раз такую задачу выполнял старший инспектор с позывным «Метеор-5», когда попал под обстрел украинских боевиков. Он незамедлительно принял решение увести машины в безопасное место.

«Сопровождали колонну, попали под артобстрел. Принято было решение идти другим маршрутом. Колонну сопроводили до места назначения. Потерь боевых, ничего не было. Все живы, здоровы. Думали, конечно, чтобы сохранить жизни людей, чтобы не пострадала техника, чтобы доехали до пункта назначения», - вспоминает старший инспектор дорожно-патрульной службы с позывным «Метеор-5».

Бойцы находятся на постах круглосуточно. Осмотр документов, кузова и груза. Как говорят военнослужащие, во время проверок происходила масса интересных встреч.

«Остановили девушку лет 25, у нее была категория С, она также перевозит боеприпасы, снаряды, также на КАМАЗе спокойно. Управляет лучше, чем некоторые мужики», - рассказал инспектор с позывным «Метеор-10».

Обеспечить движение войск из тыловых районов к линии боевого соприкосновения, провести их обратно, выявлять диверсионные группы - бойцы должны быть всегда наготове.

«Что требуется от личного состава - круглосуточная готовность к выполнению задач, постоянное сохранение себя, товарищей. От командиров - сохранение всего личного состава подчиненного, постоянно следить за техникой, готовность к выполнению задач. Подготовка должна быть несравненная, на высшем уровне по всем направлениям», - отметил командир отряда военно-автомобильной инспекции с позывным «Метеор».

Даже в своей профессиональный праздник сотрудники военной полиции обеспечивают безопасное движение на дорогах в зоне проведения спецоперации, разводят поток машин, а также пресекают мародерство и грабежи.