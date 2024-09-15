Военнослужащие Южной группировки войск заняли опорный пункт боевиков ВСУ на Северском направлении. Их работу показало Министерство обороны РФ.

Разведчики во время боевого дежурства с помощью беспилотника обнаружили опорный пункт противника, занятый пехотой. Передав координаты расчету ударных БПЛА и штурмовому подразделению, разведчики продолжили наблюдение за действиями боевиков.

Первым на выполнение задачи выдвинулся расчет БПЛА. Он нанес поражение, сбросив снаряд на позиции ВСУ. После этого к захвату опорного пункта ВСУ приступила штурмовая группа.

Благодаря высочайшему уровню взаимодействия подразделений и профессиональным действиям российских военнослужащих вскоре остатки подразделения противника сдались в плен нашим штурмовикам.

Ранее российские минометчики поразили опорный пункт ВСУ на Каховском направлении. Корректировка огня велась при помощи разведывательного БПЛА.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.