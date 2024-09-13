Опорник ВСУ разнесло от попадания из миномета на Каховском направлении

Опорный пункт ВСУ разнесло в результате попадания из миномета на Каховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчет 120-мм миномета 2Б11 группировки войск «Днепр» точным попаданием уничтожил обнаруженную беспилотником цель. После получения координат минометчики в считаные минуты заняли огневую позицию, рассчитали исходные данные для стрельбы и точным огнем поразили цель.

«Сейчас на месте не стоим, развиваемся. Работа идет в комплексе с БПЛА. Есть "глаза", (с помощью которых. - Прим. ред.) получаем установки, получаем постоянную корректуру. То есть и точность, и скорость поражения возросла», - рассказал командир минометного расчета с позывным Рост.

Ранее сообщалось, как российские танкисты поддержали штурмовиков на Донецком направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.