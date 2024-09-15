Куренков отправил в ЛНР сводный отряд из 144 сотрудников МЧС

Сводный отряд пожарных и спасателей МЧС России прибыл в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отряд направил Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

«Пожарные и спасатели ведомства из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия усилят силы по тушению пожаров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в их числе 144 специалиста и 28 единиц техники.

Ранее в Республике начался природный пожар, который затем перекинулся на цех алюминиевого завода.