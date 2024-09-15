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Куренков отправил в ЛНР сводный отряд из 144 сотрудников МЧС

В отряд входят специалисты из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия.
Мария Зайцева 2024-09-15 22:26:41
© Фото: МЧС России

Сводный отряд пожарных и спасателей МЧС России прибыл в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отряд направил Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

«Пожарные и спасатели ведомства из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия усилят силы по тушению пожаров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в их числе 144 специалиста и 28 единиц техники.

Ранее в Республике начался природный пожар, который затем перекинулся на цех алюминиевого завода.

#в стране и мире #МЧС РФ #ЛНР #министр #сводный отряд #александр куренков
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