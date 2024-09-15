Цех алюминиевого завода загорелся в ЛНР из-за перекинувшегося пожара

В Антрациотовском муниципальном округе в Луганской Народной Республике огонь с ландшафтного пожара перешел на цех алюминиевого завода. Об этом сообщает МЧС РФ региона.

«Произошло загорание цеха с готовой продукцией», - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально начался природный пожар у села Степное, но затем огонь перешел на территорию предприятия.

На месте ликвидации пожара работают спасатели МЧС России, дополнительная информация уточняется.

В ведомстве также предупредили о чрезвычайной пожароопасности пятого класса на территории республики до конца 15 сентября и все сутки 16 сентября.