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Цех алюминиевого завода загорелся в ЛНР из-за перекинувшегося пожара

В Антрацитовском МО загорелся цех с готовой продукцией завода.
Мария Зайцева 2024-09-15 16:29:24
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

В Антрациотовском муниципальном округе в Луганской Народной Республике огонь с ландшафтного пожара перешел на цех алюминиевого завода. Об этом сообщает МЧС РФ региона.

«Произошло загорание цеха с готовой продукцией», - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально начался природный пожар у села Степное, но затем огонь перешел на территорию предприятия.

На месте ликвидации пожара работают спасатели МЧС России, дополнительная информация уточняется.

В ведомстве также предупредили о чрезвычайной пожароопасности пятого класса на территории республики до конца 15 сентября и все сутки 16 сентября.

#в стране и мире #пожар #завод #МЧС #цех #алюминий
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