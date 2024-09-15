Голубев: 29 строений пострадали от пожаров в Ростовской области

Двадцать девять строений пострадали от пожаров в Ростовской области. Среди них 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

«В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в т.ч. 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», - написал он в Telegram-канале.

На данный момент продолжается ликвидация пожаров. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Потерявшим жилье и имущество жителям окажут необходимую помощь, сообщил Голубев.

Губернатор Ростовской области также добавил, что в регионе тушат три лесных пожара - в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 гектаров.

Ранее в МЧС России сообщили, что был ликвидирован открытый огонь на складе стройматериалов под Ростовом. В результате пожара в Аксае огнем было охвачено шесть жилых строений.