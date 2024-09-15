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Открытый огонь на складе стройматериалов под Ростовом ликвидировали

Шесть жилых строений оказалось охвачено огнем в результате пожара на складе стройматериалов в Аксае.
Игнат Далакян 2024-09-15 20:14:09
© Фото: МЧС РФ

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Ростовские пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Аксае», - говорится в Telegram-канале министерства.

Перед этим пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 500 квадратных метров. Огнем оказалось повреждено шесть жилых строений.

Кроме того, удалось локализовать пожар в хуторе Морской Чулек, где ситуация с пожарами в Ростовской области считалась наиболее сложной. Там загорелась сухая растительность. Из-за сильного ветра огонь перешел на близлежащие постройки, как сообщил глава области Василий Голубев.

На данный момент ростовские пожарные борются с 60 ландшафтными пожарами в регионе. Наиболее сложная ситуация остается в Аксайском регионе. По предварительным данным, огнем охвачено более 6 тысяч квадратных метров. Задействовано более 50 специалистов и 16 единиц техники в этом районе.

#в стране и мире #пожар #Ростовская область #Аксай #ландшафтные пожары #склад стройматериалов
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