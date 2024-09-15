Politico: Киев надеется, что крах энергосистемы повлияет на США

Чиновники на Украине рассчитывают надавить на страх Вашингтона о возможном крахе энергосистемы. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

Киев хочет, чтобы страх о крахе энергосистемы перевесил опасения об эскалации США, так как они все еще не дали согласия на удары вглубь России дальнобойным оружием.

«Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергетической системы в конечном счете перевесят опасения Вашингтона в отношении эскалации», - говорится в сообщении.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты серьезно отнеслись к предупреждениям Москвы о последствиях официального разрешения Украине бить дальнобойным оружием по России.