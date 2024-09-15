МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ разнесли FPV-дроном опорник противника под Курском

Попадание подтвердили кадры средств объективного контроля.
2024-09-15 17:51:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие нанесли удар FPV-дроном по опорному пункту и скоплению живой силы противника в курском приграничье. Кадрами поделилось российское оборонное ведомство.

По сообщению Минобороны России, позицию противника обнаружили бойцы группировки «Север». Для этого они использовали средства воздушной разведки.

После того, как был произведен анализ полученных разведданных, было принято решение ударить по боевикам в районе лесополосы в Курской области.

На кадрах, сделанных средствами объективного контроля видно, как российский беспилотник наносит удар точно в цель.

Ранее в Минобороны заявили, что за сутки российские войска уничтожили более 300-от боевиков в Курской области. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Курская область #спецоперация #лесополоса #FPV-дрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 