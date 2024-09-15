Бойцы ВС РФ разнесли FPV-дроном опорник противника под Курском

Российские военнослужащие нанесли удар FPV-дроном по опорному пункту и скоплению живой силы противника в курском приграничье. Кадрами поделилось российское оборонное ведомство.

По сообщению Минобороны России, позицию противника обнаружили бойцы группировки «Север». Для этого они использовали средства воздушной разведки.

После того, как был произведен анализ полученных разведданных, было принято решение ударить по боевикам в районе лесополосы в Курской области.

На кадрах, сделанных средствами объективного контроля видно, как российский беспилотник наносит удар точно в цель.

Ранее в Минобороны заявили, что за сутки российские войска уничтожили более 300-от боевиков в Курской области. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.