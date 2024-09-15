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Более 50 пожаров зафиксировали в Ростовской области

Штормовой ветер серьезно осложняет работу спасателей в регионе.
Игнат Далакян 2024-09-15 17:02:10
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В Ростовской области загорелся склад со стройматериалами. Площадь пожара составила 1 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что из-за сильного ветра пламя перекинулось на частные домовладения. Сейчас со огнем борются около 100 пожарных и 38 единиц техники.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ряде населенных пунктов региона возникли ландшафтные пожары. Их вызвали сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем.

По словам главы региона, в настоящее время специалисты ликвидируют до 30 пожаров. Наиболее сложным является ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Предварительно, пострадало 9 домов и 5 хозяйственных построек. 20 человек пришлось эвакуировать.

С начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в Ростовской области более 50 пожаров. Более 2 тысяч человек и почти 300 единиц техники задействовано в ликвидации.

#Ростовская область #склад #пожары #пожарные
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