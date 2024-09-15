МО РФ: более 300 украинских боевиков уничтожены в Курской области

Вооруженные силы России в приграничном районе Курской области уничтожили за сутки более 300 украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Семь военнослужащих ВСУ приняли решение сдаться в плен. Также ВС РФ уничтожили в регионе 22 единицы бронетехники врага. Среди них три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и восемь автомобилей.

За все время ведения боевых действий в регионе уничтожено более 13 400 боевиков киевского режима. Операция по уничтожению вторгшихся в Курскую область продолжается.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов