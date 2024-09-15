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Жительница Курской области рассказала о мародерстве польских наемников

В одном из сел Курской области польские наемники в составе ВСУ вторглись в дом к местным жителям и стали заниматься мародерством.
Игнат Далакян 2024-09-15 17:26:09
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Польские наемники, которые вторглись в Курскую область в составе украинских войск, занимались мародерством в приграничных селах. Об этом рассказала эвакуированная местная жительница.

Женщина поделилась с РИА Новости, что к ее соседке ворвались польские военные. Это произошло, когда та была дома вместе с мужем. Наемники разбили их телефоны, а потом стали рыться в доме.

«Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили денежки. Потом поляк ударил женщину», - рассказала жительница Курской области.

Он добавила, что супругов поляки загнали в подвал, а сами стали заниматься мародерством в доме. Этими сведения уже зафиксировали военные следователи СК России.

Ранее российский военнослужащий с позывным Лекарь рассказал, что в рядах ВСУ, вторгшихся в Курскую область, были польские наемники. По его словам иностранцев он определили по слову «курва».

#в стране и мире #Курская область #поляки #мародерство #Польские наемники
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