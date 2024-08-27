Боец по слову «курва» понял, что в рядах ВСУ под Курском были поляки

Российский стрелок с позывным Лекарь рассказал, что в рядах вооруженных формирований в Курской области были иностранцы. В частности, боец слышал польские ругательства.

«Ну, я слышал и видел славян, афроамериканцев двух, поляки разговаривали по-своему там, курва не курва», - признался он.

ВСУ пытались прорваться в село Малая Локня Суджанского района Курской области, но военнослужащие мотострелкового батальона не позволили им это сделать. Лекарь рассказал о серьезных потерях врага как в личном составе, так и в военной технике.

«Да, Stryker, БМП, подбивали все. С РПГ, со "Шмеля", с ПТУРов. Человек сто, наверное, положили там. Они в зеленке засели, там их били. Туда наши минометчики стреляли. Наши ходили на зачистки. Окопались кто где, у каждого свои позиции были», - добавил стрелок.

Российские военные вели бой с противником, заняв оборону в здании исправительной колонии №11. Перед этим были эвакуированы персонал и заключенные. Учреждение стало крепостью для бойцов ВС РФ, которые заняли оборону вокруг колонии и внутри. По периметру были возведены защитные сооружения. Военнослужащие удерживали позиции несколько дней.

В результате противник был ликвидирован на подступах к объекту. Авиация и артиллерия поддерживали бойцов, нанося удары по резервам ВСУ, не дав продвинуться в сторону Малой Локни. За проявленные профессиональные и личные качества военнослужащим вручили госнаграды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.