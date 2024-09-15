В Москве рассказали о состоянии отравившихся в столовой соццентра

Состояние отравившихся гостей социально-реабилитационного центра имени Михайлова в Москве стабильное. Об этом рассказали в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное», - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Также отмечается, что ситуация находится под контролем Департамента здравоохранения Москвы. Согласно сообщению, оставшиеся в центре ветераны находятся под наблюдением специалистов. Питание подается индивидуально в номера до получения заключения о причинах отравления. Для тех гостей, у которых нет симптомов отравления, организовано сопровождение домой.

Ранее появилась информация, что в столовой социального центра в Москве отравились 20 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 238 статье уголовного кодекса.