В столовой социального центра в Москве отравились 20 человек

Мещанский межрайонный следственный отдел СУ СК в Москве возбудил уголовное дело из-за отравления порядка 20 людей в столовой социального центра. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

«14 сентября 2024 года порядка 20 человек доставлены в медицинские учреждения столицы с признаками пищевого отравления», - говорится в сообщении с пометкой, что это предварительные данные следствия.

Суд возбудило дело 238 статье уголовного кодекса России, подразумевающей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Отмечается, что следователи по факту массового отравления проводят действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.