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В столовой социального центра в Москве отравились 20 человек

Возбуждено дело по 238 статье уголовного кодекса России.
Мария Зайцева 2024-09-14 22:12:58
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Мещанский межрайонный следственный отдел СУ СК в Москве возбудил уголовное дело из-за отравления порядка 20 людей в столовой социального центра. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

«14 сентября 2024 года порядка 20 человек доставлены в медицинские учреждения столицы с признаками пищевого отравления», - говорится в сообщении с пометкой, что это предварительные данные следствия.

Суд возбудило дело 238 статье уголовного кодекса России, подразумевающей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Отмечается, что следователи по факту массового отравления проводят действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

#Москва #в стране и мире #отравление #суд #Уголовное дело #социальный центр
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