Заявления Владимира Зеленского комментировать бессмысленно, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Медиасаммите БРИКС.

Зеленский ранее заявил, что выполнение пунктов его «плана» зависит от президента США Джо Байдена. На это Захарова ответила, что комментировать его заявления контрпродуктивно.

«Потому что, во-первых, глубоко зависимый от соответствующих медикаментозных средств человек. Во-вторых, вот сейчас было интервью Виктории Нуланд, где она в очередной раз, правда на этот раз уже открытым текстом, объяснила почему у киевского режима, у Украины утрачена субъектность», - сказала представитель дипведомства.

По ее словам, решения за Киев принимаются в Вашингтоне и Лондоне, о чем говорят слова Нуланд.



Захарова дополнила, что расчеловечевание и террористические идеологии были уже консатированы.

«За него играют, в него играют, на самом деле против него тоже играют. Поэтому комментировать надо не его (слова - Прим. ред.) а комментировать надо те шаги и действия, которые мы видим со стороны тех, кто, собственно говоря, и является главным игроком», - заключила официальный представитель МИД.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что мирный договор в Стамбуле не был заключен Украиной из-за влияния США и Британии.