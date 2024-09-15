США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учений «Океан-2024»

Соединенные Штаты разместили на Алеутских островах пусковую установку HIMARS с ракетами большой дальности из-за учений «Океан-2024». Об этом пишет Buisness Insider.

Командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт заявил, что этот шаг призван продемонстрировать, что американская армия способна «умело и без предупреждения перемещать средства даже в самые отдаленные места».

На учениях США к югу от Аляски задействованы 130 военнослужащих. Маневры проводятся также на острове Шемья, где находятся военная база и аэродром ВВС США.

Ранее летчики в рамках учений «Океан-2024» выполнили полет над Восточно-Сибирским морем. Экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе.