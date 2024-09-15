МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Восточно-Сибирским морем

Летчики в рамках учений «Океан-2024» совершили дозаправку в воздухе.
2024-09-15 13:18:59
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили полет над нейтральными водами акватории Восточно-Сибирского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, экипажи, в рамках СКШУ «Океан-2024», отработали нанесение авиационных ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника. Также в ходе полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе.

«Продолжительность полета составила более 8 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил», - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ракетоносцы Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в рамках «Океана-2024».

Напомним, что с 10 по 16 сентября проводится стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024», основной задачей которого является в том числе проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ту-160 #армия #ВКС РФ #ВС РФ #Океан-2024
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 