Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Восточно-Сибирским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили полет над нейтральными водами акватории Восточно-Сибирского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, экипажи, в рамках СКШУ «Океан-2024», отработали нанесение авиационных ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника. Также в ходе полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе.

«Продолжительность полета составила более 8 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил», - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ракетоносцы Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в рамках «Океана-2024».

Напомним, что с 10 по 16 сентября проводится стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024», основной задачей которого является в том числе проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.