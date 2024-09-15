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Жителям Ростова-на-Дону продемонстрировали трофейную технику НАТО

Из числа экспонатов представлены в том числе БТР Cougar MRAP производства США и канадский бронеавтомобиль Roshel.
2024-09-15 13:56:36
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Трофейная техника натовского образца, захваченная военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) в Курской области у ВСУ, представлена на выставке в Ростове-на-Дону. Кадры с места проведения мероприятия предоставила пресс-служба ЮВО.

Среди экземпляров замечены бронетранспортер Cougar MRAP производства США, канадский и украинский бронеавтомобили Roshel и «Варта» соответственно.

«В основной части экспозиции представлена военная техника производства страна НАТО: бронетранспортеры М113 (США), 113 G3DK (Дания), FV103 SPARTAN (Великобритания), БМП CV90 (Швеция), бронеавтомобили "Козак-2М1", БТР-3 и БТР-4, многоцелевой автомобиль HMMWV "Хамви" (США), украинский танк Т-64БВ "Булат" и боевая машина пехоты БМП», - говорится в заявлении ведомства.

На выставке, поделенной на шесть тематических зон, помимо трофейной техники, представлены также захваченные образцы стрелкового оружия и противотанковых средств вооружения. Также имеется площадка показа БПЛА, полевая кухня, площадка для выступления творческих коллективов, выставка посвященная участникам СВО и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В ЮВО уточнили, что выставка трофейной техники НАТО в городе будет работать до 22 сентября ежедневно с 10:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что жителям Кемерово представилась возможность увидеть трофейную технику НАТО.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #НАТО #Ростов-на-Дону #трофейная техника
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