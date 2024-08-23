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Жителям Кемерово показали трофейную технику стран НАТО

Кроме тяжелой техники представлены и образцы ракетно-артиллерийского вооружения и стрелковое оружие. Например, крупнокалиберный американский Browning или аналог российского АГС Пламя - Гранатомет УАГ 40.
Надежда Котормус 2024-08-23 08:18:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кемерово открылась выставка трофейной техники, которые были захвачены военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях СВО.

В первый день работы ее посетили 12 тысяч человек.

На Московской площади представлены полностью сгоревшие или подбитые бронемашины, танки и другие западные образцы техники.

Первыми в Сибири трофеи с Донецкого и Авдеевского направления спецоперации увидели жители Тюмени. Затем 1500 километров технику доставляли на железнодорожных платформах, а самые тяжелые и разрушенные экземпляры в столицу Кузбасса прибыли на автотралах.

Посетители выставки поделились с корреспондентом «Звезды», что впечатляют не сами машины, а берет гордость за ребят, которые смогли их остановить. 

Кузбасовцы трофейными экспонатами гордятся особо, четыре экземпляра из 12 представленных, удалось поразить расчетам, в которых были военнослужащие из Кемеровской области.

«На нашей выставке представлено более сорока единиц стрелкового оружия. Жители, гости нашей выставки могут это оружие потрогать, сфотографироваться. Посмотреть, с чем воюет наш противник», - рассказал руководитель выставки Максим.

Кроме тяжелой техники представлены и образцы ракетно-артиллерийского вооружения и стрелковое оружие. Например, крупнокалиберный американский Browning или аналог российского АГС Пламя - Гранатомет УАГ 40.

Уникальные экспонаты в четырех регионах уже увидели больше полумиллиона россиян. Уже скоро колонна с трофейной техникой вновь встанет на железнодорожные платформы и тралы, чтобы отправиться в другие российские города.

 

#техника #Выставка #НАТО #трофеи #Кемерово #кузбасс
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