Пять мирных жителей пострадали в Донецкой Республике при атаке ВСУ

Три сотрудника МЧС России и два мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате украинской атаки. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

«При сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ во время тушения пожара частного нежилого дома пострадали три сотрудника МЧС России», - говорится в сообщении.

В Горловке при ударе ствольной артиллерии пострадала женщина 1966 года рождения. В поселке Галицыновка получила ранение средней тяжести женщина 1958 года рождения.

«Всем оказана необходимая медицинская помощь», - отметил Пушилин.

Глава Донецкой Республики также сообщил о повреждении трех жилых домов, автоцистерны МЧС РФ и двух частных автомобилей.

Он заключил, что ВСУ совершили шесть атак, выпустив более 10 боеприпасов. Применялась также артиллерия калибром 155 мм и ударный беспилотный летательный аппарат.