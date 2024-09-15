ВС РФ сбили два Су-27 и один МиГ-29 Украины

Воздушно-космические силы России сбили за сутки два украинских истребителя Су-27 воздушных сил Украины. В этот же день средства противовоздушной обороны уничтожили украинский МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Средства ПВО также перехватили один реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства, четыре управляемы авиабомбы Hammer французского производства. Также сбиты 55 беспилотников противника - 22 из них уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 29 беспилотников противника над территорией России. Пятнадцать из поражены на Брянской областью, пять - в Курской области. Четыре сбиты в Смоленской области, два - в Орловской. Еще три уничтожены в Белгородской, Калужской и Ростовской областях.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов