Пострадавшие в ДТП российские туристы в Египте получили первую помощь

Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы получили первую помощь. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести», - говорится в заявлении диппредставительства.

Также сообщается, что гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник.

Напомним, что ночью, 15 сентября по дороге в Каир опрокинулся туристический автобус с 47 пассажирами. Среди них был 21 россиянин и четыре гражданина Египта. Полиция выясняет причины аварии.