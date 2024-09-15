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Пострадавшие в ДТП российские туристы в Египте получили первую помощь

В диппредставительстве добавили, что держат ситуацию на контроле.
Глеб Владовский 2024-09-15 12:39:06
© Фото: Mohammed Talatene, dpa, Globallookpress

Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы получили первую помощь. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести», - говорится в заявлении диппредставительства.

Также сообщается, что гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник.

Напомним, что ночью, 15 сентября по дороге в Каир опрокинулся туристический автобус с 47 пассажирами. Среди них был 21 россиянин и четыре гражданина Египта. Полиция выясняет причины аварии.

#в стране и мире #Египет #ДТП #российские туристы
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