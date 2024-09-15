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По дороге в Каир опрокинулся пассажирский автобус с 21 россиянином

В Египте перевернулся автобус с 47 пассажирами, из них 21 - граждане РФ.
Дарина Криц 2024-09-15 01:39:57
© Фото: Sima Diab ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Египте по дороге в Каир опрокинулся туристический автобус с 47 пассажирами, среди них 21 россиянин и четыре гражданина Египта.

Дорожная авария произошла на трассе Суэц-Каир, когда все они возвращались в египетскую столицу из Шарм эш-Шейха, провинции Южный Синай.

Среди туристов в автобусе были 21 гражданин России, 11 граждан Турции, а также девять выходцев из Италии и два гражданина Великобритании. С ними следовали еще четыре египетских гражданина, включая водителя. Подробности случившегося приводит местный портал Cairo24 со ссылкой на свой источник.

«Источник пояснил, что представители посольств Турции, России, Великобритании и Италии проверили состояние пострадавших в результате аварии, травмы которых варьировались от легкой до средней степени тяжести», - указало СМИ.

Полиция выясняет причины аварии. Водитель автобуса уже задержан и дает показания. Предполагается, что опрокидывание транспортного средства могло произойти из-за превышения скорости или неисправности рулевого колеса из-за взрыва шины.

На место ДТП прибыли различные медицинские бригады. Предоставлено все необходимое, включая медикаменты. Людей госпитализировали в Суэцкий медицинский комплекс. Сообщается. что погибших нет.

#Египет #авария #ДТП #опрокидывание #автобус перевернулся #трасса Суэц-Каир
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