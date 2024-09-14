Вертолеты Ми-24 поразили морские цели в ходе учения «Океан-2024»

Вертолеты Ми-24 в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024» отработали применение авиационных средств поражения по наземным и морским целям условного противника.

«В ходе учебно-боевых мероприятий более 10 экипажей применили авиационные средства поражения по наземным и морским целям на дальности от 500 метров до трех километров с минимальных и средних высот», - сообщили в Минобороны России.

Учения проходили на авиационном полигоне в Калининградской области и в акватории Балтийского моря. Вертолетчики нанесли удары по колоннам техники, живой силе и скоростным малоразмерным морским целям условного противника.

При поражении условного противника экипажи вертолетов применяли практические авиабомбы П-50T, неуправляемые авиационные ракеты и универсальные пушечные контейнеры со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23.

Учение «Океан-2024» продлится до 16 сентября включительно. В нем задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил.

Ранее противолодочные самолеты Ту-142 отработали поиск подводных лодок в Арктической морской зоне.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.