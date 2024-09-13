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Ту-142 СФ отработали поиск подлодок в Арктической морской зоне

Полеты дальних противолодочных самолетов выполнялись в рамках учений «Океан-2024».
2024-09-13 15:22:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали поиск подводных лодок в Арктической морской зоне. Об этом сообщает Минобороны России. 

На этапе развертывания в назначенные районы противолодочные самолеты прикрывала пара истребителей Су-33.

Отработка взаимодействия по поиску подлодок с противолодочными кораблями Северного флота происходила в акватория Баренцева и Восточно-Сибирского морей. Перед летчиками была поставлена задача обнаружить тактические группы условного противника и передать целеуказания корабельным ударным группам. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты Ту-142 выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российские самолеты не нарушали границ других государств. 

Ранее сообщалось, что корабли Каспийской флотилии уничтожили «вражескую» авиацию на учениях «Океан-2024».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #Ту-142 #противолодочные самолеты #Океан-2024
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