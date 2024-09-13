Ту-142 СФ отработали поиск подлодок в Арктической морской зоне

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали поиск подводных лодок в Арктической морской зоне. Об этом сообщает Минобороны России.

На этапе развертывания в назначенные районы противолодочные самолеты прикрывала пара истребителей Су-33.

Отработка взаимодействия по поиску подлодок с противолодочными кораблями Северного флота происходила в акватория Баренцева и Восточно-Сибирского морей. Перед летчиками была поставлена задача обнаружить тактические группы условного противника и передать целеуказания корабельным ударным группам.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты Ту-142 выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российские самолеты не нарушали границ других государств.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.