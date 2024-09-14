В Раде заявили о демографическом кризисе на Украине

На Украине заговорили о демографическом кризисе. Отмечается, что он вызван массовым выходом украинцев из гражданства.

Как сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий, за рубежом фиксируется большой поток отказа от паспортов Украины.

«Украинцы за границей массово подают заявления о выходе из гражданства бывшей советской республики», - приводит RT слова Княжицкого, сказанные в эфире YouTubе-канала «Говорит большой Львов».

По его словам, в республике происходит катастрофа, пояснив, что уже есть сотни тысяч заявлений.

Как сообщалось 24 апреля, военнообязанным украинцам мужского пола от 18 до 60 лет не будут выдавать заграничные и внутренние паспорта за границей. Такое решение принял кабинет министров Украины.

Получить документы можно будет только в территориальном органе подразделения украинской миграционной службы. При этом недопустима пересылка паспортов в зарубежные дипломатические учреждения Украины и обособленные подразделения.