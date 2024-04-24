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Военнообязанным украинцам не будут выдавать загранпаспорта за границей

Есть список исключений, в нем будут инвалиды, опекуны или усыновители детей с инвалидностью и еще несколько категорий.
Мария Зайцева 2024-04-24 21:53:00
© Фото: Yurii Rylchuk Keystone Press Agency Globallookpress

Гражданам Украины мужского пола от 18 до 60 лет перестанут выдавать заграничные и внутренние паспорта за рубежом. Об этом в среду принял постановление кабинет министров Украины.

Получение паспортов будет возможно только в территориальном органе подразделения Государственной миграционной службы. Пересылка паспортов в зарубежные дипломатические учреждения Украины и обособленные подразделения осуществляться не будет.

Исходя из данных украинской газеты «Страна», в списке исключений будут инвалиды первой и второй группы, люди, ухаживающие за ними или сопровождающие, родители, усыновители или опекуны детей с инвалидностью до 18 лет, опекуны граждан с инвалидностью из числа родственников первого порядка и жители с детьми с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей.

По замечанию издания, украинцы возмутились от этого решения и в социальных сетях начали публиковать видео, в которых заявляют о намерении искать гражданство других стран.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, который вступит в силу с 16 мая.

#в стране и мире #Украина #закон #Украинцы #кабинет министров Украины #заграничные паспорта
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