Военнообязанным украинцам не будут выдавать загранпаспорта за границей

Гражданам Украины мужского пола от 18 до 60 лет перестанут выдавать заграничные и внутренние паспорта за рубежом. Об этом в среду принял постановление кабинет министров Украины.

Получение паспортов будет возможно только в территориальном органе подразделения Государственной миграционной службы. Пересылка паспортов в зарубежные дипломатические учреждения Украины и обособленные подразделения осуществляться не будет.

Исходя из данных украинской газеты «Страна», в списке исключений будут инвалиды первой и второй группы, люди, ухаживающие за ними или сопровождающие, родители, усыновители или опекуны детей с инвалидностью до 18 лет, опекуны граждан с инвалидностью из числа родственников первого порядка и жители с детьми с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей.

По замечанию издания, украинцы возмутились от этого решения и в социальных сетях начали публиковать видео, в которых заявляют о намерении искать гражданство других стран.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, который вступит в силу с 16 мая.