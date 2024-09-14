Самолет с освобожденными военнослужащими ВС РФ прибыл в Москву

Самолет с освобожденными российскими военнослужащими прибыл в Москву. На борту находилось 103 бойца ВС РФ.

Военнослужащих ВС РФ вернули из украинского плена в ходе переговоров 14 сентября. Они были захвачены в Курской области. Теперь каждому из них предстоит пройти обследование и реабилитацию в ведомственных медицинских учреждениях.

В результате переговоров удалось обменять 103 россиянина на 103 украинца. Посредничество в процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры возвращения бойцов ВС РФ из украинского плена. Видео было снято в автобусе, на которых перевозили военнослужащих.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.