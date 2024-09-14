МО РФ: 103 захваченных под Курском военнослужащих возвращены из плена

В результате переговорного процесса 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, были возвращены. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Посредничество гуманитарного характера при возвращении бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты. Взамен Киеву передали 103 военнослужащих ВСУ.

На данный момент освобожденные находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также им дали возможность связаться с родными. В ближайшее время военнослужащих доставят в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны.

Ранее, в июле, состоялся очередной обмен пленными между Москвой и Киевом. В Россию вернулись 95 человек, взамен передано столько же украинцев. Обмен пленными с украинской стороной прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов