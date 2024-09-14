Рябков: Москва знает, что Запад принял решение по ударам вглубь РФ

Россия осведомлена о решении стран Запада наносить удары вглубь территории России. Об этом сообщил на полях седьмого Медиасаммита БРИКС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Президент на эту тему высказался предельно четко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, что российский лидер подчеркнул, что удары ВСУ по РФ дальнобойным оружием Запада изменят суть конфликта. Это будет означать, что НАТО будет воевать напрямую с Россией.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что на разрешение США наносить Киеву удары вглубь страны Москва даст соответствующий ответ.