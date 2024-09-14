Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Белгородской области

Мирная жительница погибла в Белгородской области при атаке ВСУ. Женщина умерла в результате прямого попадания снаряда украинских боевиков в селе Безлюдовка Шебекинского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина», -написал в Telegram-канале губернатор.

Он также выразил искренние соболезнования семье и близким погибшей.

Глава Белгородской области добавил, что в восьми частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и забора. Также повреждения получил автомобиль. В поселке Маслова, как сообщил Гладков, загорелись гаражи после попадания боеприпасов ВСУ. В настоящий момент пожарные расчеты, лесопожарный центр и жители тушат возгорание.

Немногим ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела ВСУ Шебекино. Четверо получили ранения на участке автодороги Шебекино - Белгород. Еще одна женщина пострадала в селе Вознесеновка Шебекинского района после прилета украинского беспилотника.