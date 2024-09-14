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Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино увеличилось до пяти

Мужчина сначала покинул место происшествия, но позже, почувствовав недомогание, вызывал скорую помощь.
Игнат Далакян 2024-09-14 16:51:07
© Фото: vvgladkov, телеграм

Количество пострадавших при обстреле украинскими боевиками Шебекино увеличилось до 5 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Еще один пострадавший обратился за медицинской помощью», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Он отметил, что после получения травм мужчина уехал с места происшествия. Однако, позже почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией в городскую больницу №2 Белгорода. На данный момент ему оказывается вся необходимая помощь.

Таким образом, количество раненых на участке автодороги Шебекино - Белгород увеличилось до 4. Еще одна женщина пострадала ранее после прилета дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского района. Ей на месте оказали первую медицинскую помощь.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что после осмотра места происшествия выявлено повреждение остекления в административном здании сельхозпредприятия. Также осколками посекло три легковых автомобиля после атаки ВСУ.

#дрон #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #медицинская помощь #шебекино
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