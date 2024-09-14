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Курянка рассказала об издевательствах ВСУ над женщиной из-за сына

Жительница Курской области поделилась, как над женой надругались из-за сына-военного.
Мария Зайцева 2024-09-14 17:46:03
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинские боевики надругались над женщиной в Курской области из-за того, что ее сын — военный. Об этом РИА Новости рассказала курянка, сообщает Радио Sputnik.

«Узнали, что у женщины сын военный, и с ней поступили очень плохо. Было издевательское изнасилование и ее расстреляли», - поделилась жительница региона.

Издание отметило, что военные следователи Следкома России зафиксировали эту информацию.

Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннетт сообщил «Звезде» о зверствах боевиков «Азова»*, которые насиловали женщин, убивали их и вырезали им на животах свастику.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #боевики #Украина #Курская область #ВСУ #издевательства
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