Украинские боевики надругались над женщиной в Курской области из-за того, что ее сын — военный. Об этом РИА Новости рассказала курянка, сообщает Радио Sputnik.

«Узнали, что у женщины сын военный, и с ней поступили очень плохо. Было издевательское изнасилование и ее расстреляли», - поделилась жительница региона.

Издание отметило, что военные следователи Следкома России зафиксировали эту информацию.

Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннетт сообщил «Звезде» о зверствах боевиков «Азова»*, которые насиловали женщин, убивали их и вырезали им на животах свастику.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.