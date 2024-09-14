ВСУ ударили дроном по спасателям сразу после тушения пожара в ДНР

Украинские боевики атаковали спасателей МЧС в Донецкой Народной Республике после тушения пожара в одном из частных домов. Об этом сообщает министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.

Отмечается, что пожарные тушили частный нежилой дом в Никитовском районе Горловки. Спасатели ликвидировали пожар и уже собирали оборудование, как в небе появился беспилотный летательный аппарат ВСУ.

После удара беспилотника украинских боевиков троих сотрудников МЧС доставили в больницу с минно-взрывными травмами. Также получила повреждения автоцистерна.

Ранее в этот же день пострадали мирные жители Белгородской области после атаки ВСУ. Снаряд боевиков попал на участок автодороги Шебекино – Белгород. Пострадали четыре человека. Еще один мирный житель получил ранения при ударе националистов по селу Вознесеновка Шебекинского района.