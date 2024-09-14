В Шебекино четыре человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

В городском округе Шебекино четыре человека пострадали в результате украинского обстрела. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Уточняется, что снаряд нанес повреждения двум автомобилям. Один из них полностью сгорел.
«Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал в своем Telegram-канале глава региона.
Гладков также отметил, что в регионе загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчёты выехали на место происшествия.
Также сообщается о прилете дрона в селе Вознесеновка Шебекинского района. В результате атаки пострадала женщина, ей оказали на месте первую помощь.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, 13 сентября, местный житель пострадал от взрыва мины.
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