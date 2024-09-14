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В Шебекино четыре человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Снаряд попал в автомобили. Пострадавших госпитализировали.
Глеб Владовский 2024-09-14 14:26:17
© Фото: vvgladkov, телеграм

В городском округе Шебекино четыре человека пострадали в результате украинского обстрела. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Уточняется, что снаряд нанес повреждения двум автомобилям. Один из них полностью сгорел.

«Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Гладков также отметил, что в регионе загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчёты выехали на место происшествия.

Также сообщается о прилете дрона в селе Вознесеновка Шебекинского района. В результате атаки пострадала женщина, ей оказали на месте первую помощь.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, 13 сентября, местный житель пострадал от взрыва мины.

#белгородская область #пострадавшие #Вячеслав Гладков #обстрел всу #дрон всу
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