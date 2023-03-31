БПЛА «Форпост» помог обнаружить и поразить военную технику боевиков в зоне СВО

БПЛА в режиме реального времени передал координаты обнаруженных целей на пункт управления, и по военной технике противника был нанесен удар.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры работы БПЛА «Форпост» в зоне спецоперации. При помощи беспилотников российские военнослужащие осуществляют разведку и ведут корректировку огня, также БПЛА можно задействовать для боевого применения средств поражения по целям.

В ходе выполнения полетного задания расчет БПЛА обнаружил колонну военной техники украинских боевиков, совершавшую марш. Координаты целей в режиме реального временя передались на пункт управления. В результате по технике противника был нанесен удар высокоточным оружием.

Ранее «Звезда» показала работу расчетов БМ-21 «Град» в зоне спецоперации. Один из военнослужащих рассказал о преимуществах «Града»: по его словам, для постоянной смены позиций эти РСЗО подходят больше, чем гусеничная техника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.