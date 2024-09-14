Дагестанский боец Горец рассказал о работе артиллерийского расчета

Расчет САУ «Акация» у Времевского выступа на Южно-Донецком направлении за несколько дней поразил более 10 целей ВСУ, включая БМП Bradley.

«Акацию» называют «снайперской винтовкой», ее 152 мм орудие позволяет поражать цели на расстоянии 20 километров. Оператор-топогеодезист привязывает машину по направлению стрельбы, работая параллельно с наводчиком. На приготовление гаубицы уходит не более 10 минут.

Двое из бойцов расчета росли в одном дворе в Бурятии, командир САУ Гусинка рассказал, почему он отправился на СВО.

«Почему я сюда пошел? В поддержку ДНР и ЛНР, все мы смотрим, все знаем, что территория с 14-го года под обстрелами, какие они трудности пережили», - сказал он.

Гусинка поделился, что дома его ждет жена и трое детей: два сына и дочка, которые им гордятся. Экшн-камера съемочной группы сняла, как он передал послание жене прямо из гаубицы.

«Сарена, жена - я тебя люблю!», - признался боец.

Боец из Дагестана с позывным Горец поделился о работе расчета.

«Все друг другу родные братья, помогут в любое время, я могу позвонить буряту, русскому. Они в любое время приедут, помогут. Один за всех, и все за одного», - сказал старший наводчик гаубицы.

Ранее минометчики заявили о «затишье» от ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.