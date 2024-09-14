Минометчики заявили, что ВСУ «затихли» на Южно-Донецком направлении

Минометчики группировки войск «Восток» заявили, что противник ведет себя куда «тише» на Южно-Донецком направлении.

В ночной мгле «расцвели» самые мощные серийные минометы в мире. Их калибр составляет 240 мм. На кадрах объективного контроля подтверждено поражение еще одного вражеского опорника на южно-донецком направлении.

«Наши цели в основном хорошо укрепленные точки, где противник засел и откуда его сложно достать. Если рядом противник, уже деморализован, если попадаем, то сладко не кому не становится», - рассказал техник батареи минометов с позывным Тех.

Расчет этого самоходного миномета из Бурятии - добровольцы. Вместе уже третий год и за это время смогли добиться полного взаимопонимания, что повлияло и на эффективность боевой работы.

Парни отмечают, что в последнее время на этом направлении противник ведет себя куда «тише». Зато артиллеристы группировки «Восток», поддерживая продвижение нашей пехоты, работают все активнее не только ночью, но и днем.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.