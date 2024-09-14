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В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в РФ после указа Путина

В российском посольстве в Лондоне отметили, что речь в основном идет о подданных Соединенного Королевства.
Игнат Далакян 2024-09-14 15:57:06
© Фото: Waltraud Grubitzsch, dpa, Globallookpress

Более 30 иностранных граждан на территории Великобритании проявили интерес к переезду в Российскую Федерацию с 19 августа в соответствии с новым указом президента РФ Владимира Путина о гуманитарный поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили в пресс-группе российского посольства в Лондоне.

«С 19 августа сего года и по настоящее время Посольством России в Великобритании и Генеральным консульством России в Эдинбурге суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране», -цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что речь в основном идет о подданных Соединенного Королевства.

Напомним, что российский лидер 19 августа подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Речь идет о тех, кто не согласен с политикой своих стран, навязывающей деструктивные либеральные установки. Согласно указу, Россия поможет переселиться иностранцам, не согласным с ценностями западных стран.

Так иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином квоты. Теперь не будет необходимость подтверждать владение русским языком, а также знание истории страны и основ законодательства.

#в стране и мире #Владимир Путин #Великобритания #указ #переезд #Посольство России
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