Гендиректора РЖД выдвинули на пост главы Федерации гимнастики России

Генерального директора российских железных дорог Олега Белозерова выдвинули на пост главы Федерации гимнастики России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта Михаила Дегтярева.

Глава минспорта отметил, что Белозеров является опытным управленцем и неравнодушным к спорту.

«Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем, работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог», - сказал он.

Дегтярев дополнил, что РЖД делает многое в социальной инфраструктуре, в том числе развивает и спортивную.

Само выдвижение Белозерова он назвал хорошей новостью для гимнастики.

Глава РЖД, в свою очередь, своей задачей назвал административную помощь организациям после объединения и создание условий для развития.

Он назвал оба виды гимнастики, спортивную и художественную, базовыми видами спорта, которые делают людей системнее.

«Я сделаю все, чтобы наши спортсмены чувствовали поддержку президента федерации, сделаю все для гимнастики», - пообещал Белозеров.

Ранее российская гимнастка, олимпийская чемпионка и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева заявила, что спорт в России развивается, несмотря на введенные санкции.