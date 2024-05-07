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Кабаева заявила о развитии спорта в России, несмотря на санкции

Кабаева сравнила спортсменов с воинами, которые выполняют приказы руководства.
Мария Зайцева 2024-05-07 18:55:22
© Фото: BEAUTIFUL SPORTS, U. Fassbender, Globallookpress

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева высказалась в комментарии Life.ru об Олимпиаде в Париже, куда российские спортсмены могут поехать без флага и гимна.

Кабаева сравнила спортсменов с воинами. По ее словам, если руководство, то есть Министерство спорта России, скажет ехать, то нужно ехать.

«Если бы мне тренер сказал, что надо ехать, я бы поехала, если бы сказал, что нельзя - значит, нельзя», - поделилась бывшая спортсменка.

По словам Кабаевой, российский спорт развивается, несмотря на санкции, а гимн страны звучит на международных соревнованиях по художественной гимнастике, например, он уже звучал в Пекине. Она добавила, что спорт должен быть вне политики.

Ранее глава МОК признался, что запрет российским спортсменам выступать под своим флагом на Олимпийских играх в Париже - это политическое решение.

#в стране и мире #Художественная гимнастика #Алина Кабаева #олимпиада 2024
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