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Глава Рособрнадзора рассказал, когда отменят ЕГЭ

По словам Анзора Музаева, ЕГЭ отменят, когда появится понятная альтернатива.
Сергей Лебедев 2024-07-09 13:36:23
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

В России единый государственный экзамен (ЕГЭ) отменят, когда появится понятная для учителей, выпускников и их родителей альтернатива. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Я всегда говорил, отменят тогда, когда будет понятная альтернатива - понятная для учителей, понятная для выпускников, понятная для родителей», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, в начале июня этого года депутаты из фракции ЛДПР заявляли о своих планах внести на рассмотрение в Государственную думу России законопроект о замене ЕГЭ на традиционные аттестации. Единый государственный экзамен, по мнению инициаторов, требует большого количества средств от государства на его проведение.

Также эта форма экзамена, считают некоторые депутаты, не дает возможности раскрыть творческий потенциал учащегося.

#ЕГЭ #экзамен #рособрнадзор #Аттестация #Анзор Музаев #единый государственный экзамен
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