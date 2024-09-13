Житель пострадал в Белгородской области от взрыва мины

В Борисовском районе Белгородской области местный житель получил травмы в результате взрыва мины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в районе села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине. Ранен водитель», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавший с минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами обратился за помощью в медучреждение, где ему оказали всю необходимую помощь.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, 7 сентября в результате обстрела города Шебекино пострадали три мирных жителя.