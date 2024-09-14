МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО показало кадры возвращения захваченных в плен под Курском бойцов РФ

Многие военнослужащие признались, что в плену потеряли надежду снова увидеть родной дом.
2024-09-14 14:24:41
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры возвращения военнослужащих, освобожденных из украинского плена в ходе переговорного процесса. Видео снято из автобуса, на которых переводят освобожденных.

Сами бойцы не скрывают эмоций радости после обмена. Некоторые признались, что уже не верили в то, что когда-нибудь снова увидят дом.

Напомним, что военнослужащие ВС РФ были возвращены из плена в ходе переговоров 14 сентября. Бойцы были захвачены в Курской области. В результате переговоров удалось обменять 103 россиян на 103 украинцев. Посредничество в процессе оказывали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Курская область #обмен пленными
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 