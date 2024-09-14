МО показало кадры возвращения захваченных в плен под Курском бойцов РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры возвращения военнослужащих, освобожденных из украинского плена в ходе переговорного процесса. Видео снято из автобуса, на которых переводят освобожденных.

Сами бойцы не скрывают эмоций радости после обмена. Некоторые признались, что уже не верили в то, что когда-нибудь снова увидят дом.

Напомним, что военнослужащие ВС РФ были возвращены из плена в ходе переговоров 14 сентября. Бойцы были захвачены в Курской области. В результате переговоров удалось обменять 103 россиян на 103 украинцев. Посредничество в процессе оказывали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов