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Столтенберг расстроился из-за отсутствия помощи Украине до 2022 года

Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с Россией для завершения конфликта.
Услада Дубинина 2024-09-14 13:54:25
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Globallookpress

НАТО мог бы сделать больше для вооружения Украины до 2022, об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, такой способ помог бы предотвратить вооруженный конфликт.

«Сейчас мы поставляем военную технику для ведения войны - тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны»,- цитирует Reuters заявление Столтенберга.

Со слов Генсека НАТО, странам придется прийти к урегулированию украинского кризиса через диалог с Россией. Стол переговор является единственным вариантом завершения конфликта на Украине, отметил Столтенберг. 

Ранее Столтенберг призвал продолжать страны Запада снабжать Украину оружием для ведение боевых действих. В пресс-релизе, опубликованном на сайте НАТО, указана очередная планируемая помощь Киеву в размере 40 миллиардов евро, а также передача систем ПВО и батарей зенитных ракетных комплексов Patriot.

#в стране и мире #НАТО #Йенс Столтенберг #переговоры #поставки оружия
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