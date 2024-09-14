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Возвращенные российские военнослужащие размещены в Белоруссии

Ранее сообщалось , что взамен украинской стороне были переданы 103 военных ВСУ.
2024-09-14 13:34:40
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Возвращенные российские военнослужащие размещены в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», - добавили в оборонном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, все освобожденные военнослужащие будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Ранее сообщалось о состоявшемся обмене военнопленными. Украинской стороне передали 103 военных в обмен на такое число россиян. Обмен проводился при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #оаэ #обмен военнопленными
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