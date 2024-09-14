В Балашихе открыли мурал, посвященный военкору Еремину

В подмосковной Балашихе состоялось торжественное открытие мурала, посвященного военкору Семену Еремину. О том, как он создавался, рассказал в беседе со «Звездой» художник Сергей Юраков.

По словам создателя картины, сподвигло его принять предложение по созданию этого произведения желание продолжать укреплять в обществе «правильные ценности».

«Необходимо показывать и рассказывать про героев, которые сейчас выполняют свою работу и исполняют свой гражданский долг», - подчеркнул Юраков.

Художник также рассказал, что на его создание ушло около двух недель. Работа над ним велась не только днем, но и ночью. Всего на создание рисунка у художника ушло порядка 300 банок с краской.

Напомним, что военкор «Известий» погиб в зоне специальной военной операции 19 апреля. Трагедия произошла во время съемок репортажа в Запорожской области - репортер получил смертельное ранение в результате удара украинским FPV-дроном.