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В Балашихе открыли мурал, посвященный военкору Еремину

По словам художника Юракова, на создание мурала ушло порядка 300 баллончиков с краской
Глеб Владовский 2024-09-14 14:21:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В подмосковной Балашихе состоялось торжественное открытие мурала, посвященного военкору Семену Еремину. О том, как он создавался, рассказал в беседе со «Звездой» художник Сергей Юраков.

По словам создателя картины, сподвигло его принять предложение по созданию этого произведения желание продолжать укреплять в обществе «правильные ценности».

«Необходимо показывать и рассказывать про героев, которые сейчас выполняют свою работу и исполняют свой гражданский долг», - подчеркнул Юраков.

Художник также рассказал, что на его создание ушло около двух недель. Работа над ним велась не только днем, но и ночью. Всего на создание рисунка у художника ушло порядка 300 банок с краской.

Напомним, что военкор «Известий» погиб в зоне специальной военной операции 19 апреля. Трагедия произошла во время съемок репортажа в Запорожской области - репортер получил смертельное ранение в результате удара украинским FPV-дроном.

#Подмосковье #наш эксклюзив #Балашиха #мурал #Семен Еремин
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